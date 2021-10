2 min

US-Experten machen Weg frei für Biontech-Impfung für Kinder

Schon im November könnten in den USA Kinder unter zwölf gegen Corona geimpft werden. Sobald die US-Arnzeimittelbehörde ihr finales Okay gegeben hat, will die Regierung 15 Millionen Impf-Dosen ausliefern.

Von dpa