USA setzen Ölförder-Aktivitäten in Naturschutzgebiet aus

Die Biden-Administration setzt Öl- und Gaspachtverträge in Alaskas Arctic National Wildlife Refuge aus, während sie die Umweltauswirkungen von Bohrungen in der abgelegenen Region überprüft. Foto: Uncredited/U.S. Fish and Wildlife Service via AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Uncredited/U.S. Fish and Wildlife Service via AP/dpa)