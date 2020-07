Die Testverfahren an Hochschulen

Berlin - Wer studieren möchte, kann sich in den meisten Fällen einfach einschreiben. Einzige Bedingung: Das Abitur oder eine andere Hochschulzugangsberechtigung. Wenn es mehr Bewerberinnen oder Bewerber als Plätze gibt, kann die Universität ihre Studienplätze zum Beispiel an diejenigen mit den besten Abschlussnoten vergeben.

«In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist es jedoch immer üblicher geworden, Bewerber vor Antritt des Studiums zusätzlich zu prüfen», sagt Claudia Finger vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Freiwillig oder Pflicht: Unterschiedliche Verfahren

Manche dieser Tests müssen Bewerber zwingend bestehen, um sich überhaupt für einen Studiengang zu qualifizieren. Klassische Beispiele sind die praktisch-künstlerischen Studiengänge wie Musik, Theater, Schauspiel, Kunst oder Design. Auch wer Sport studieren will, muss sich zuvor beweisen.

Andere Tests hingegen sind freiwillig und verbessern bei guten Ergebnissen die Chancen auf einen Studienplatz. Dazu zählt beispielsweise der Test für medizinische Studiengänge (TMS). Finger sagt: «In beiden Fällen ist es das Ziel, die Kandidaten und Kandidatinnen herauszusuchen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit das Studium erfolgreich abschließen werden.»

Die Universität bestimmt, wie die Tests aussehen

Üblich sind Tests laut einer Untersuchung des CHE mittlerweile auch in den Studiengängen Architektur, Anglistik, Amerikanistik, BWL und Soziale Arbeit. Was aber genau verlangt wird, ist in jedem Fachgebiet unterschiedlich. Hinzu kommt: Bis auf wenige Ausnahmen wie Medizinertest und Sporttest bestimmt jede Universität selbst, wie genau ein Test aussieht und was verlangt wird.