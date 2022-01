Hochschule Merseburg informiert digital über Masterstudium

Die Hochschule Merseburg informiert Studierende über ihre Masterstudiengänge in einer mehrtägigen Online-Veranstaltung. Foto: Christin Klose/dpa-tmn (Bild: dpa) (Foto: Christin Klose/dpa-tmn)

Merseburg - Wie weiter nach dem Bachelor? Die Hochschule Merseburg will mehr Studenten und Studentinnen für ein Masterstudium begeistern.

Dazu startet am Dienstag (18. Januar) die dreitägige Veranstaltungsreihe «Date your Master» , bei der Inhalte, Organisation und Umsetzung aller von der Hochschule angebotenen Masterstudiengänge digital vorgestellt werden. Dabei spannt sich der Bogen von der Technik übers Management bis zur Kultur - zwölf Masterstudiengänge gibt es in diesen drei Fachbereichen.