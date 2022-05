Arbeitsklima für jüngere Arbeitnehmer wichtiger als Geld

Wenn junge Menschen sich nach einem neuen Job umsehen, geht es ihnen nicht immer um einen besseren Verdienst. Wichtiger ist vielen eine positive Atmosphäre und Arbeitskultur, wie eine Umfrage ergab. (Bild: dpa) (Foto: Christin Klose/dpa-tmn)

Stuttgart - Viele jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland können sich laut einer neuen Studie vorstellen, den Job zu wechseln. Dabei geht es nicht in erster Linie um Geld, wie eine von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY in Auftrag gegebene Umfrage unter 18- bis 40-Jährigen ergab.

Rund drei von fünf Befragten gaben an, dass für sie das Arbeitsklima im Team wichtig bis sehr wichtig sei. „Angestellte, gerade jüngere Berufstätige, wollen sich heute häufiger ausprobieren“, sagte EY-Geschäftsführungsmitglied Jan-Rainer Hinz. Unternehmen sollten deshalb auf die Situation ihrer Beschäftigten eingehen. Das bedeute: Flexibilität bei Entwicklungsmöglichkeiten, Arbeitsort und Privatleben. „Und darüber hinaus bedeutet es für die Unternehmen, dass eine positive Atmosphäre und Arbeitskultur immens wichtig sind, um gute Mitarbeiter zu halten – und neue zu gewinnen“, sagte Hinz.

Gut drei von fünf Befragten erklärten, offen für einen neuen Arbeitgeber zu sein. Ein Fünftel sucht sogar aktiv nach einem neuen Job. Als Grund für einen Wechsel gab immerhin rund ein Viertel an, mit dem Gehalt unzufrieden zu sein.

Um nach einem Wechsel motiviert zu bleiben, wünschen sich vor allem Frauen ein angenehmes Arbeitsumfeld. 46 Prozent der weiblichen Befragten gaben an, dass ihnen dies wichtig sei. Bei den Männern waren es hingegen nur 28 Prozent.

