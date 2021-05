Ist Downshifting der Abschied vom Aufstieg?

Paderborn/Kerpen - Höher, schneller, weiter? Muss nicht unbedingt sein. Nicht für alle ist der stetige Aufstieg im Job erstrebenswert. Manche treten deshalb beruflich kürzer und nehmen auch Gehaltseinbußen in Kauf - freiwillig.

Oft wird eine solche Entscheidung aber erst einmal als ungewöhnlich wahrgenommen. Denn Ausbildung, Qualifikationen, Zertifikate - all das, was man in seinem Job durch Zeit und Mühe erreicht hat, verliert mitunter völlig an Wert, wie Julia Gruhlich von der Universität Paderborn erklärt.