Studienplatz über den Berufsweg

Gütersloh - Die Zahl der Studierenden ohne Hochschul- und Fachhochschulreife ist 2020 gegenüber dem Vorjahr um 2060 Personen auf nun rund 66.000 gewachsen.

Das entspricht nach einer am Montag veröffentlichten Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) einem Anteil von 2,2 Prozent an der gesamten Studierendenschaft in Deutschland. Wie langsam sich die Bildungsbiografien über den Berufsweg ändern, zeigt ein Blick auf die Zahlen des Jahres 2002.