Videokonferenzen bremsen die Kreativität

Videokonferenzen sind in Pandemie-Zeiten eine praktische Sache - die Kreativität fördern sie aber nicht. (Bild: dpa) (Foto: Annette Riedl/dpa)

New York - Videokonferenzen mögen gerade in Pandemie-Zeiten

praktisch sein, förderlich für die Kreativität sind sie anscheinend

nicht. Einer aktuellen Studie zufolge kommen virtuell vernetzten

Menschen weniger kreative Ideen als solchen, die in einem Raum

zusammen sitzen.

Vermutlich liegt das daran, dass der Bildschirm das

Sichtfeld begrenzt und damit auch geistige Prozesse einengt, die für

kreatives Denken hilfreich sind, wie ein Wissenschaftler und eine

Wissenschaftlerin im Fachmagazin „Nature“ schreiben.

Im Zuge der Corona-Pandemie seien Millionen von Angestellten ins

Homeoffice gewechselt und zur virtuellen Zusammenarbeit gezwungen

gewesen, schreiben Melanie Brucks von der Columbia University und

Joathan Levav von der Stanford University. Der beispiellose Wechsel

zur Vollzeit-Fernarbeit habe gezeigt, dass Arbeit grundsätzlich auch

großflächig im virtuellen Raum funktionieren könne.

Lange Zeit sei die Zusammenarbeit in Projekten auf physische Nähe

angewiesen gewesen, weil Kommunikationstechnologien wie Telefon oder

Email den Informationsaustausch bisher beschränkt hätten. Bei

Videokonferenzen stünden hingegen fast ebenso viele audiovisuelle

Informationen zur Verfügung wie bei persönlichen Treffen, erläutern

die Forschenden. Das werfe die Frage auf, ob die neue Technologie

auch bei der Entwicklung neuer Ideen die persönliche Zusammenarbeit

ersetzen könne.

Genau das prüften die Wissenschaftler mit einer Reihe von

Experimenten. Zunächst baten sie jeweils Zweierteams von insgesamt

mehr als 600 Versuchsteilnehmern, kreative neue Verwendungsideen für

ein Produkt zu entwickeln, genauer gesagt für eine Frisbee. Die

Hälfte der Paare saß dabei gemeinsam in einem Raum, bei der anderen

Hälfte saß jeder Partner allein in einem Raum und das Team war per

Videokonferenz zusammengeschaltet.

Weniger kreative Ideen bei virtuellen Treffen

Es zeigte sich, dass virtuelle Paare deutlich weniger kreative Ideen

entwickelten. Wenn es darum ging, zu entscheiden, welche Idee weiter

verfolgt werden sollte, schnitten sie allerdings nicht schlechter ab

als Paare, die persönlich miteinander arbeiteten.

Um zu prüfen, ob tatsächlich eine Verengung der visuellen Wahrnehmung

für die Kreativitätsbremse verantwortlich ist, dekorierten die

Forscher die Versuchsräume mit verschiedenen Gegenständen, zum Teil

erwartbaren wie Ordnern, zum Teil für Büroräume ungewöhnliche, wie

ein Poster mit einem Skelett. Die Forscher verfolgten dann die Blicke

der Probanden, während sie ihre Ideen sprudeln ließen, und fragten

sie am Ende des Experiments, was sie im Raum wahrgenommen hatten.

Das Ergebnis: Die Videopartner sahen sich deutlich länger direkt an

und erinnerten sich an weniger Gegenstände im Raum als die persönlich

interagierenden Paare. Je mehr die Blicke der Probanden durch den

Raum geschweift waren und an je mehr Gegenstände sie sich erinnerten,

desto mehr kreative Ideen hatten sie auch entwickelt, berichten die

Forschenden weiter.

Eingeengter kognitiver Fokus

Sie sehen das Ergebnis als Bestätigung für die Hypothese, dass ein

eingeengtes Sichtfeld und damit ein eingeengter kognitiver Fokus

verhindern, dass Gedanken umherschweifen und dabei Assoziationen

aufkommen, die schließlich kreative Ideen entstehen lassen.

Anschließend prüften - und bestätigten - die Wissenschaftler ihre

Ergebnisse noch unter realistischeren Bedingungen an fast 1500

Angestellten einer Firma in fünf Ländern in Europa, Asien und dem

Mittleren Osten.

Zuletzt untersuchten sie, ob auch andere Erklärungsmöglichkeiten für

die beobachteten Kreativitätsunterschiede infrage kommen. Sie

schlossen zum Beispiel aus, dass persönliche Paare zwar mehr, aber

dafür nur sehr ähnliche Ideen entwickelt hatten. Über Befragungen

ermittelten sie, dass virtuelle Paare sich genauso verbunden und

vertraut fühlten wie persönlich miteinander arbeitende Paare - auch

das könne den Unterschied also nicht erklären. Untersuchungen von

(Körper-)Sprache und Mimik ergaben schließlich ebenfalls keine

Hinweise darauf, dass die Videokonferenzen per se die Kommunikation

und Interaktion der Teilnehmer entscheidend verändert hatten.

Was ist für Unternehmen besser?

Einen praktischen Tipp haben die Wissenschaftler als Fazit ihrer

Studie für Arbeitgeber parat: Wenn, wie erwartet, mit dem Ende der

Pandemie viele Arbeitnehmer einen Teil ihrer Zeit im Homeoffice und

einen Teil im Büro arbeiten werden, sollten Arbeiten, bei denen es um

die Entwicklung kreativer Ideen geht, bestenfalls in persönlicher

Runde stattfinden.

Für Unternehmen sei die Frage, ob persönliche oder virtuelle Treffen

besser sind, auch eine finanzielle Entscheidung, schreiben

Emöke-Ágnes Horvát und Brian Uzzi in einem Kommentar zu der Studie.

Wenn virtuelle Teams weniger Ideen erbrächten, diese aber zu einem

geringeren Preis, könne der Verzicht auf persönliche Treffen für ein

Unternehmen womöglich die produktivere Entscheidung sein. Insgesamt

liefere die Studie einen spannenden Ausgangspunkt für weitere

Untersuchungen zum Einfluss der Arbeitstechnologien auf die

menschliche Kreativität.

