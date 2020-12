Wie wird man staatlich geprüfter Techniker?

Mannheim - Wer beruflich weiterkommen will, kann verschiedene Fortbildungen machen und damit nicht nur eine bessere Position im Unternehmen erreichen. Meist geht das auch mit mehr Verantwortung und sogar mehr Geld einher.

Neben dem Meister gibt es auch die Weiterbildung zum Staatlich geprüften Techniker. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Fortbildung.

Welche Voraussetzungen muss man mitbringen?

Mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung mit Berufsschulabschluss und eine einschlägige Berufstätigkeit von eineinhalb Jahren. Wer die Technikerfortbildung in Teilzeit macht, kann die erforderliche Berufstätigkeit bis zur Hälfte während der Fortbildung ableisten.

Wo kann man die berufliche Fortbildung absolvieren?

An staatlichen beruflichen Schulen sowie bei diversen privaten Bildungsträgern, die allerdings entsprechend zertifiziert sein müssen. Sie kann in Vollzeit- und Teilzeit absolviert werden, auch in Fernlehrgängen. Sie sind meist teurer als staatliche berufliche Schulen.

Wie lange dauert die Fortbildung?

In der Regel sind mindestens 2400 Stunden Unterricht vorgeschrieben, so die Rahmenvereinbarung zu Fachschulen der Kultusministerkonferenz. In Vollzeit an einer beruflichen Schule dauert die Fortbildung dann zwei Jahre, in Teilzeit vier Jahre. Wer die Fortbildung berufsbegleitend absolviert, hat am Abend sowie am Wochenende Unterricht. Manche Schulen organisieren die Kurse auch blockweise.