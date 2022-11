Cloud-Lösungen für die Lohn- und Gehaltsabrechnung

(Foto: pixabay.com © Claudio_Scott https://pixabay.com/de/photos/sekret%c3%a4rin-eingesetzt-gl%c3%a4ser-2199013/)

Mit Cloud-basierten Lösungen zur Lohnabrechnung können Nutzer alle Elemente der Gehaltsabrechnung online bearbeiten. So können Mitarbeiterdaten , der gesamte Lohn- und Gehaltsabrechnungsprozess, Sonderabrechnungsfälle etc. orts- und zeitunabhängig durchgeführt werden.

Die Vorteile der Cloud-basierten Lohn- und Gehaltsabrechnung

In der Vergangenheit zögerten viele Unternehmen, ihre Software für die Lohn- und Gehaltsabrechnung zu wechseln, da dies oft teure Änderungen der Infrastruktur und Softwareanschaffungen bedeutete. Mit den Fortschritten in der Cloud-Technologie ist es jetzt einfacher und kostengünstiger zu wechseln. Die IT-Infrastruktur wird vom Dienstleister bereitgestellt und gewartet, was eine zusätzliche Kostenersparnis darstellt. Der Dienstleister ist auch dafür verantwortlich, Anwendungen zu integrieren und bei Bedarf neue Funktionen zu entwickeln. Auch die Datensicherheit und die Software werden vom Dienstanbieter verwaltet, der dafür sorgt, dass die Anwendungen geschützt und Datenverletzungen verhindert werden. Unternehmen können so ihre Gehaltsabrechnungen erstellen lassen oder selbst erstellen und problemlos webbasiert und sicher auf die notwendigen Daten zugreifen.

Flexibilität und Compliance durch die Cloud

Mit Cloud-Solutions ist die Lohnsoftware für Anwender sowohl im Büro als auch von der Ferne auf die zugänglich und ermöglicht es den Nutzern, alle Elemente der Lohn- und Gehaltsabrechnung zu kontrollieren. In der Vergangenheit haben sich Cloud-basierte Programme als wertvoll erwiesen, wenn Mitarbeiter aufgrund von Einschränkungen von zu Hause aus arbeiten müssen. Auch ermöglichen sie, Unternehmen sich schnell und effizient an Änderungen der Gesetzgebung anzupassen. Der Dienstanbieter ist für die Überwachung und Umsetzung der Änderungen verantwortlich. Die Änderungen werden auf den zentralen Server übertragen und in Echtzeit an den Kunden weitergeleitet. Alle Mitarbeiterdaten werden im System zentralisiert. Die Daten können nachverfolgt und verwaltet werden, um die Genauigkeit der Gehaltsabrechnung für die Mitarbeiter zu gewährleisten.

Effizienz, Zeitersparnis und Echtzeit-Daten

Cloud-Anbieter verfügen im Vergleich zu älteren Anwendungen über erweiterte Funktionen. Die Mitarbeiter können z.B. über zusätzliche Lösungen in Verbindung mit der Lohnsoftware online oder über eine App auf ihre Daten zugreifen und ihre Gehaltsabrechnungen einsehen. Dies reduziert Rückfragen und verbessert die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Lohnbuchhaltern Zudem bieten die Systeme viele Automatisierungen, von denen Anwender profitieren können und somit spürbar im Tagesgeschäft entlastet werden. Das System ermöglicht es Arbeitgebern und Lohnbuchhaltern

über eine integrierte elektronische Lohnakte beispielsweise die Unterlagen Ihrer Mitarbeiter einfach digital zu organisieren. So sind neben den lohnbezogenen Auswertungen z.B. Arbeitsverträge, Sozialversicherungsausweise und Krankenscheine zu jeder Zeit online verfügbar.

Es können auch andere Systeme wie z.B. zur Zeiterfassung angebunden werden und so die Arbeitszeitdaten in die Lohnabrechnung eingespielt werden. Das spart Zeit für die Lohnbuchhalter. Der Echtzeit-Zugang zu den Daten gibt den Mitarbeitern auch die Möglichkeit, ihre Budgets effektiver zu verwalten.

Fazit

Mit Cloud-basierten Systemen wird der Lohn- und Gehaltsabrechnungsprozess vereinfacht und gestrafft, da in die Berechnungsmaschine umfassende Automatisierungen integriert sind. Die Effizienz der Lohn- und Gehaltsabrechnung wird verbessert und die Sicherheit wird gewährleistet. Cloud-Systeme für die Gehaltsabrechnung helfen durch Digitalsierung so Prozesse zu automatisieren. Dies trägt dazu bei, Fehler zu reduzieren und die Anforderungen des Unternehmens zu antizipieren. So wird die Gehaltsabrechnung rationalisiert, vereinfacht und ist von überall aus zugänglich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cloud-Systeme das Unternehmen voranbringen und Skalierbarkeit für die Zukunft ermöglichen.