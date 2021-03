Jetzt teilen:

Englischlernen steht nach wie vor hoch im Kurs. Und das ist kein Wunder, da es mit modernen Begrifflichkeiten nicht nur den Einzug in unseren Alltag , sondern vor allem auch in unser Geschäftsleben gehalten hat. Aus diesem Grund gibt es mittlerweile auch immer mehr kreative Lösungen, wie Sie Ihre eigenen Englischkenntnisse aufbessern können sollen. Es wird mit Untertiteln, Sprachlernassistenten und Kursen um Ihre Gunst und Ihr Geld geworben, aber welche Tools sind wirklich die Besten, um der englischen Sprache Herr zu werden und diese in der Praxis gekonnt einsetzen zu können? Und wie kann sichergestellt werden, dass für das Erlenen von Englisch eine nachhaltige Motivation oder zumindest ein besonderer Anreiz geschaffen werden kann? Im Rahmen dieses Artikels werfen wir einen Blick auf die sieben besten Tools zum Englischlernen und geben Ihnen Auskunft.

Preply

Ein Tool, welches nicht den typischen Weg von Onlinesprachkursen einschlägt, ist Preply . Preply setzt nämlich auf eine direkte Kommunikation mit dem Lehrer in Form von 1:1-Gesprächen. Das hilft auf individuelle Themen einzugehen und verschiedene Bereiche, wie etwa Banking, HR und Alltagssituationen zu vertiefen.

Diesen positiven Aspekten gegenüber steht die etwas altbackene Website, die leichter zu navigieren und verstehen sein könnte, um noch schneller und effektiver die gewünschten Funktionen zu erreichen.

Grammar Monster

Grammar Monster verfolgt einen besonderen Fokus auf die Grammatik der englischen Sprache und soll Ihnen dabei helfen sinnvolle und grammatikalisch korrekte Sätze zu formulieren. Hierfür ist die künstliche Intelligenz hilfreich und auch die Tests zur Einstufung der eigenen Fertigkeiten sind gut und verständlich gemacht.

Dennoch fehlt bei Grammar Monster vor allem eines zum erfolgreichen Lernen der englischen Sprache: das Sprechen. Für ein vollständiges Verständnis der englischen Sprache ist das Sprechen unerlässlich, weshalb Sie sich vorab überlegen sollten, ob Ihnen die Grammatik alleine reichen würde.

Duolingo

Ein ebenfalls bekannter Vertreter auf dem Markt der Sprachlernangebote ist Duolingo , welcher bereits seit mehreren Jahren existiert und beispielsweise mit einer leicht verständlichen App funktioniert. Außerdem ist Duolingo komplett kostenlos, was ebenfalls praktisch ist.

Mit den nicht vorhandenen Preisen kommt jedoch auch der Vorteil, dass die meisten Kurse nicht in die Tiefe gehen und man mit einem gewissen Grundwissen schnell an seine Grenzen stößt und sich nach anderen Alternativen umsehen muss.

FluentU

Gingersoftware

Gingersoftware geht ebenfalls einen anderen Weg als die meisten Anbieter auf dem Markt der Sprachen und fokussiert sich vor allem auf das geschriebene Wort. Demnach agiert Gingersoftware vor allem als Grammatik- und Rechtschreibungssoftware, welche Ihnen dabei helfen soll Ihr schriftliches Englisch aufzubessern. Hierfür bietet sie zahlreiche praktische Übersichten sowie einen Personal Trainer, der Ihnen Hinweise darauf gibt, wie Sie Ihre Texte verbessern können.

Offensichtlich ist der Nachteil bei Gingersoftware, dass Sie keinerlei Möglichkeit haben das gesprochene Wort zu üben. Sie sind lediglich an die Erstellung von Texten gebunden, was Ihnen in Sachen Grammatik und Wortverständnis weiterhelfen mag, aber Sie weniger voranbringt, wenn es um Konversationen im privaten oder geschäftlichen Kontext geht. Ebenfalls zu erwähnen, sind die hohen Preise im Vergleich zur Konkurrenz.

Coursera

Bei Coursera ist der Name Programm, denn die Lektionen zum Englischlernen sind in unterschiedlichen Kursen organisiert, die sie beispielsweise auch offline abrufen können. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, dass Sie auf hochwertige und akkreditierte Kurse verschiedener Universitäten zugreifen können, um gezielt bestimmte Bereiche der englischen Sprache zu erlernen.

Negativ aufgefallen ist bei Coursera jedoch die verwirrende Preisstruktur, weil es unterschiedliche Abos gibt. Das erfordert eine gewisse Zeit, um zu verstehen, welche Abos welche Preise nach sich ziehen. Ebenfalls in diesem Kontext zu erwähnen, ist außerdem, dass bei den meisten Kursen auf Coursera ein gewissen Vorwissen notwendig ist, was in Ihre Überlegungen auf der Suche nach dem richtigen Englischkurs miteibezogen werden sollte.

Edx

Edx ist, ähnlich wie Coursera, ebenfalls ein Anbieter, der akkreditierte Kurse anbietet. Bekannte Namen, die gerne als Partner von Edx genannt werden, sind Harvard und Microsoft und auch die 14-tägige Möglichkeit Ihre Kosten rückerstatten zu lassen, sind positiv auf Seiten von Edx zu verbuchen.

Negativ zu verbuchen sind jedoch, dass Edx mit seinen Kursen, nicht zuletzt aufgrund der namhaften Partner, eher auf den Bereich der höheren Bildung und der Naturwissenschaften zielt. Damit sind Bereiche, wie Banking, HR und weitere Business-Bereiche nicht vertreten, was vorab unbedingt beachtet werden sollte. Des Weiteren folgen die Kurse bei Edx keiner festen Struktur, sondern können je nach Anbieter komplett unterschiedlich sein, was ebenfalls in Ihre Überlegungen miteinbezogen werden sollte.

Wie Sie sehen konnten, gibt es zahlreiche unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie Englischlernen können. Sei es durch das Erlernen der Grammatik und den gekonnten Umgang mit einem weitreichenden Vokabular oder durch das Lesen von Untertiteln zu Videos, die einen interessieren. Nichtsdestotrotz haben sich laut unseren Testern vor allem die Optionen bewährt, die einen direkten Kontakt mit anderen Menschen involviert haben.

Durch das direkte Training der Sprache mit anderen Menschen kann man selbst kleine Nuancen, wie bestimmte Akzente oder Eigenarten der Sprache mitnehmen und diese zu seinem eigenen Vorteil erlernen. Zusätzlich hat man durch eine Gruppe oder einen Lehrer auch einen größeren Anreiz beim Erlernen der Sprache am Ball zu bleiben und kann hierdurch bessere Ergebnisse verbuchen.

In jedem Fall sollten Sie sich vorab einen Überblick über die Aspekte der englischen Sprache machen, bevor Sie sich für oder gegen eine bestimmte Lösung entscheiden. Aufgrund dessen, dass es so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, können Sie sich die besten Lösungen für Sie herauspicken und von diesen profitieren, anstatt, dass Sie mit einer Standardlösung vorlieb nehmen müssen.