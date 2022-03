Ist eine Kündigung per Whatsapp gültig?

Kündigungen eines Arbeitsverhältnisses müssen die Anforderungen der Schriftform erfüllen - und können nicht einfach per WhatsApp verschickt werden. (Bild: dpa) (Foto: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn)

München/Frankfurt/Main - Wird eine Kündigung in Form eines Fotos via Whatsapp übermittelt, ist sie nicht gültig. Das zeigt ein Urteil des Landesarbeitsgerichts München (Az. 3 Sa 362/21), auf das der Bund-Verlag verweist.

In dem verhandelten Fall kündigte ein Arbeitgeber einem Angestellten fristlos, weil er betrunken zur Arbeit erschienen war. Der Beschäftigte erhielt die Kündigung per Whatsapp. Der Arbeitgeber hatte das unterschriebene Kündigungsschreiben fotografiert und das Foto über den Messenger an den Mann geschickt.