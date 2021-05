Ist Sonntagsarbeit erlaubt?

Köln - Der Einzelhandel hat geschlossen, auch Supermärkte bleiben zu: Sonntag ist Ruhetag. Dürfen Arbeitgeber dennoch anordnen, dass Beschäftigte am Sonntag zur Arbeit kommen?

In der Regel ist eine Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen in Deutschland nicht erlaubt. So steht es in Paragraf 9 des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG). Hiervon kann es aber Ausnahmen geben. «Arbeitszeitrechtlich ist es mit entsprechender Genehmigung der Aufsichtsbehörde erlaubt, sonntags arbeiten zu lassen», erklärt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Köln.