Angebot für Studierende bei 49-Euro-Ticket geplant

Aachen (dpa) - . Beim 49-Euro-Ticket für Busse und Bahnen in ganz Deutschland soll es auch ein Angebot für Studierende geben. Der Vorsitzende der Länder-Verkehrsminister, Oliver Krischer (Grüne) aus Nordrhein-Westfalen, sagte am Donnerstag (23. März) nach einer Konferenz in Aachen, zur Einführung des Tickets am 1. Mai solle zunächst eine „Upgrade-Lösung“ angeboten werden.