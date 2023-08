Bundeswehr neben dem Job: Wenn Beschäftigte Reservisten sind

Diese gibt es, so heißt es auf der Webseite der Bundeswehr, seit 2012 in ganz Deutschland. Reservistinnen und Reservisten in den Heimatschutzkompanien sind demnach speziell für Wach- und Sicherungsaufgaben ausgebildet. Sie können die Truppe zum Beispiel dabei unterstützen, Kasernen zu bewachen oder Kraftfahrzeugkontrollen durchzuführen. In der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit helfen sie demnach bei Katastrophen oder sichern kritische zivile Infrastruktur wie Elektrizitäts- oder Wasserwerke.