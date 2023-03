ChatGPT an Schulen verbieten? Das meint ein Experte dazu

Von Verbotsforderungen in der Schule oder Uni halte Bergmann „gar nichts“. „Werkzeuge wie ChatGPT und viele weitere, die wir in Zukunft noch sehen werden, sind verfügbar und deren Nutzung ist nicht zu kontrollieren“, sagte er. „Man sollte diese Werkzeuge auf sinnvolle Weise in die Ausbildung an Schulen und Universitäten integrieren und deren Nutzung gezielt thematisieren, so dass Schüler*innen, Studierende und auch Auszubildende lernen diese Werkzeuge produktiv, aber auch kritisch zu nutzen“, betonte er.