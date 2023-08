Erasmus-Programm: Es muss nicht immer ein Semester sein

Berlin (dpa/tmn) - . An einer anderen Uni und in einem anderen Land studieren: Das fördert das EU-Programm Erasmus+ in 33 teilnehmenden Ländern. Wer damit ins Ausland geht, zahlt zum Beispiel keine Studiengebühren - und bekommt in der Regel die an der Gastuni erbrachten Leistungen anerkannt.