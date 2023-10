Führungskräfte in Sandwichposition: So reduzieren Sie Stress

Wichtig hier: Eine offene Kommunikationskultur, die vermittelt, dass es okay ist, um Hilfe zu bitten. „Vor allem Menschen in leitender Funktion tun sich damit oft schwer“, so Huxholl. Doch Selbstfürsorge sei nicht nur wichtig, Führungskräfte hätten hier auch eine Vorbildfunktion. „Wenn sie sich ständig krank zur Arbeit schleppen oder am Wochenende Mails verschicken, setzt das auch die Kolleginnen und Kollegen unter Druck“, so Huxholl. „Präsentismus schadet dem ganzen Team.“