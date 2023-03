Ghosting: Fast jeder Fünfte hat schon Arbeitgeber ignoriert

Berlin (dpa/tmn) - . Einfach nicht das Richtige, also auf Nimmerwiedersehen? Das denken sich manche Bewerberinnen und Bewerber offenbar mitten im Bewerbungsprozess - und brechen den Kontakt zum Arbeitgeber abrupt ab. Immerhin fast jeder fünfte (18 Prozent) Beschäftigte gab einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Trendence zufolge an, einen Arbeitgeber schon mal so „geghostet“ zu haben.