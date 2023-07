Gleiche Firma, neuer Job: So klappt die interne Bewerbung

Das Stichwort: interne Stellenausschreibung. Ein Unternehmen sucht also zunächst gezielt im Kreis der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach einem geeigneten Kandidaten oder einer geeigneten Kandidatin für den Job. „Erst wenn sich dort niemand findet, folgt häufig eine externe Ausschreibung“, so Volker Klärchen, Karriere-Coach in Hamburg.