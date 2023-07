Griff zum Hörer: Berufliche Telefonate in Rollenspielen üben

Wer ungern und in Zeiten von Messengern, Mails und Co. vielleicht auch privat seltener telefoniert oder die ersten Male beruflich zum Hörer greifen muss, kann zur Übung etwa in Rollenspielen mit Freundinnen und Freunden Job-Telefonate üben. „Das mag anfangs vielleicht albern erscheinen, aber kann eine effektive Methode sein, um Sicherheit zu gewinnen“, so Weber.