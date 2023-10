Hochzeit: Haben Trauzeugen Anspruch auf Sonderurlaub?

Eines sollte man aber in jedem Fall besser lassen: Sich den freien Tag für die Hochzeit eigenmächtig beschaffen, etwa indem man sich krankmeldet. „Der Arbeitgeber kann hierauf mit einer Abmahnung oder einer fristlosen Kündigung reagieren“, sagt Bredereck. „Da Hochzeitsfeiern in den sozialen Medien in der Regel gut dokumentiert werden, finden solche Informationen regelmäßig auch den Weg zum Chef.“