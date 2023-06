Im Büro: Ältere haben häufiger guten Draht zu Kollegen

Besonders betroffen: Beschäftigte, die 28 Jahre oder jünger sind. 30 Prozent von ihnen gaben an, dass der Draht zu den Kollegen nicht gut sei. Bei den Befragten, die zwischen 1980 und 1994 geboren wurden, war es mehr jeder Vierte (27 Prozent). Zum Vergleich: Bei 17 Prozent der 44- bis 58-Jährigen haperte es eigenen Aussagen zufolge an einer guten Verbindung. Bei den älteren Büroangestellten ab 59 Jahren gaben dies zehn Prozent an.