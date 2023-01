Institut für Sozialforschung in Frankfurt wird 100

Unter Horkheimer formte das Institut das, was als Kritische Theorie bekannt wurde und in der Fremdbeschreibung auch als Frankfurter Schule bezeichnet wurde. Der Marxismus wich einer, so die historische Selbstbeschreibung des IfS, „sozialphilosophisch ausgerichteten Gesellschaftskritik“. 1933 schloss die Gestapo das Institut - wegen „staatsfeindlicher Bestrebungen“. In Genf und New York führten Exilanten die Arbeit fort. 1949 kehrten die Forscher nach Frankfurt zurück, 1950 wurde das Institut - als private Stiftung mit öffentlichen Mitteln - wiedererrichtet.