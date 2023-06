Jobeinstieg bei NGOs: Arbeitsplatz mit Sinn gesucht

Wer aus einem Unternehmen wechseln will, muss sich aber womöglich an der ein oder anderen Stelle umstellen. „Gerade an kleine NGOs darf man meiner Meinung nach nicht dieselben Erwartungen haben wie an profitorientierte Unternehmen“, sagt Olivares. Wer mit öffentlichen Geldern und privaten Spenden arbeitet, ist in der Verantwortung, sorgsam mit Geldern umzugehen. Nicht immer ist zudem die Finanzierung der Organisationen langfristig gesichert.