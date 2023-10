Klare Trennung von Job und privat im Homeoffice

Hamburg (dpa/tmn) - . Damit das Frühstück im Pyjama nicht nahtlos in die Arbeit am Laptop übergeht, hilft ein Morgenritual. Das schlägt das Portal „Xing“ auf seiner Webseite „Job & Karriere“ vor. Für einen klaren Start in den Joballtag kann ein kleiner Morgenspaziergang oder eine Yoga-Session guttun.