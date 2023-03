Kleine Zeitplanungstipps für Führungskräfte

Der Psychologe und Personalentwickler Alexander Häfner empfiehlt im Magazin „top eins“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV): Täglich am Vorabend oder morgens 15 Minuten Zeit für die eigene Planung im Kalender notieren. „In dieser Zeit reflektiere ich: Wann erledige ich welche Aufgaben? Was lasse ich bewusst weg?“, so Häfner.