Konzentriert bei der Sache: So kommen Sie in den Flow

Höchste Konzentration, große Freude an der Arbeit und das gute Gefühl etwas zu schaffen - ein Flowerlebnis nehmen die meisten Menschen als positiv wahr. „Wir haben das Gefühl, in dem aufzugehen, was wir tun. Wir vergessen die Zeit und die Umgebung, weil wir so in die Aufgabe vertieft sind“, so Weber. Insgesamt sei das ein Zustand, „der unserem Gehirn sehr gut tut, eine Art Glückserleben“.