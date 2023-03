Lehrerstudium an BTU Cottbus-Senftenberg soll bald starten

Der Bachelorstudiengang soll an der Fakultät 4 - Soziale Arbeit, Gesundheit und Musik am neu gebildeten Institut für Erziehungswissenschaften am Uni-Standort Senftenberg eingerichtet werden, wie das Wissenschaftsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der Landtagsfraktion BVB/Freie Wähler mitteilte.