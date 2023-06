Mehr Ausbildungs- und Berufswege zur Polizei im Südwesten

Zum 1. Oktober würden insgesamt 130 Kommissaranwärterinnen und -anwärter in den Vorbereitungsdienst für den Laufbahnabschnitt des gehobenen Polizeivollzugsdienstes eingestellt. „Das Auswahlverfahren konnte in diesem Jahr erheblich beschleunigt werden“, sagte Hektor. Dies habe unter anderem an der Einführung eines computerbasierten Einstellungstests gelegen. Die erfolgreichen Teilnehmer hätten daher bereits Mitte März über die Entscheidung informiert werden können.