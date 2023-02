Mehr Frauen in Vorständen von Dax-Unternehmen

Berlin (dpa) - . Die Vorstandsetagen der Dax-Konzerne sind einer Analyse zufolge so weiblich wie nie. Nach der Auswertung der Organisation „Frauen in die Aufsichtsräte“ (Fidar) erreichte der Anteil in den Führungsgremien der 40 deutschen Börsenschwergewichte den Höchststand von 22,8 Prozent (Stand: 1. Februar).