Muss ich in der eigenen Wohnung Homeoffice machen?

Gesetzlich definiert sind beide Begriffe allerdings nicht. In der Praxis herrsche deshalb „ziemlicher Wildwuchs“, so Bredereck. Fehlen konkrete Regelungen im Unternehmen, rät er Arbeitnehmern, die ins Homeoffice geschickt werden, in jedem Fall von zu Hause aus zu arbeiten - also tatsächlich an der Adresse, die dem Arbeitgeber bekannt ist. „Wer das nicht will, sollte sich für andere Orte eine ausdrückliche und nachweisbare Genehmigung des Chefs besorgen“, so Bredereck.