Neue Arbeitswelt: Das Büro verändert sich im Turbo-Modus

Berlin (dpa) - . Allein dieses Wort: Büroklammer. Arbeitssoziologin Setareh Radmanesch wird ganz warm ums Herz. „Es hat so was Nostalgisches“, sagt sie. „Da hängt so viel Arbeitskultur dran.“ Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts kam die Büroklammer in Mode.