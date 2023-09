Neuer Job ohne Vorstellungsgespräch: Was kann Open Hiring?

Ein Manko bei solchen Auswahlverfahren: Neben all dem Zeitaufwand ist die Gefahr groß, dass von Arbeitgeberseite unbewusst Vorurteile in die Personalentscheidung einfließen - und eine eigentlich gute Besetzung für den Job ihn womöglich nicht bekommt. Solche Fehlentscheidungen soll Open Hiring vermeiden. Was steckt also dahinter? Antworten auf die wichtigsten Fragen.