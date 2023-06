Personalmangel: Krankenkasse warnt vor Gesundheitsrisiken

In einer ergänzenden Forsa-Umfrage im Auftrag der Kasse mit gut 200 Berliner Teilnehmern gab laut DAK rund die Hälfte an, dass ihre Arbeit mit dem vorhandenen Personal in den vergangenen zwölf Monaten nahezu ständig oder größtenteils nur unter großen Anstrengungen zu bewältigen gewesen sei. Dieser Wert liegt in der Hauptstadt mit rund 48 Prozent etwas über dem Bundesschnitt von 44 Prozent. Betroffene berichteten in der Umfrage mehrheitlich etwa von starkem Termin- und Leistungsdruck, viele auch von zu leistenden Überstunden.