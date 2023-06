So gelingt der erste Arbeitstag mit dem Hund

Sie rät: Vor dem ersten Tag mit dem Vierbeiner am Arbeitsplatz klare Regeln für ein „harmonisches Miteinander“ festlegen. Dazu gehört auch, zu definieren, was der Hund am Arbeitsplatz darf, was nicht - und welche Voraussetzungen für die Mitnahme erfüllt werden müssen. „Denkbar ist zum Beispiel, dass Hunde sich nur im jeweiligen Büro aufhalten dürfen, nicht aber in anderen Büros oder in Gemeinschaftsräumen“, so Schmitz. Dies kann der Arbeitgeber auch in Form eines Leitfadens vorgeben.