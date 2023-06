Stagnierende Nachfrage bei Energiepauschale für Studis

Die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichteten nun über eine Antwort des Bundesbildungsministeriums an die Unionsfraktion zum Thema. Zu den Gründen für die Antragslücke heiße es dort, es sei zu vermuten, dass das Interesse in dieser Gruppe „nicht so groß“ sei. Ein Teil der Berechtigten stehe zudem neben Ausbildung oder Studium bereits in einem Beschäftigungsverhältnis und habe dort gegebenenfalls schon von der Einmalzahlung für Erwerbstätige profitiert. In seinem Schreiben kündigte das Ministerium dem Bericht zufolge eine weitere Informationskampagne an, um nochmals über die Einmalzahlung zu informieren.