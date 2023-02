Studium: Der richtige Zeitpunkt fürs Auslandssemester

Bei der Auswahl der passenden Gasthochschule könne man dann verschiedene Punkte abwägen. Etwa, ob das persönliche Interesse eher an der Forschung oder an besonderen Schwerpunkten in der Lehre der Hochschule liegt, oder ob man vor allem die Stadt und die fremde Kultur kennenlernen wolle. Auch ob Studierende lieber eine neue Sprache lernen wollen oder eine schon bekannte vertiefen, kann eine Rolle spielen, so Sonnenberg.