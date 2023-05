Teamfähigkeit im Anschreiben mit Leben füllen

Hamburg/Köln (dpa/tmn) - . Wer sich auf Jobs bewirbt, in denen Teamfähigkeit gefragt ist, sollte potenziellen Arbeitgebern eine konkrete Vorstellung davon vermitteln, was einen tatsächlich teamfähig macht. Dazu rät der Kölner Karriereberater Bernd Slaghuis in einem Blog-Beitrag auf Xing.