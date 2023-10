Umräumen statt Ausziehen: Das steckt hinter Job Crafting

Allerdings ist Job Crafting nicht immer die beste Lösung. „In manchen Fällen ist die Situation so eingefahren, dass auch ein noch so gut geplanter und durchgeführter Job-Crafting-Prozess nicht zur Steigerung der Zufriedenheit führt“, erklärt Struss. Dann sei eine Kündigung unvermeidbar. Unterm Strich lohne sich Job Crafting aber in jedem Fall. „Denn dabei lernt man, was man braucht, um zufrieden und gesund zu arbeiten“, so Struss.