Unesco: Internationaler Tag für Frauen in der Wissenschaft

Aktuell liegt der Frauenanteil bei den Studierenden an der TU Dresden bei 46,4 Prozent. In den sogenannten MINT-Fächern befindet er sich jedoch weit darunter. In der Physik sind nur ein Viertel (25,4 Prozent) der Studierenden Frauen, in der Informatik ein Fünftel (20,6 Prozent) sowie im Maschinenwesen und in der Elektrotechnik 17,8 beziehungsweise 17,3 Prozent. Das Wissenschaftliche Personal steht mit einer Frauenquote von 37,4 Prozent zu Buche. Mehrere Förderprogramme sollen dabei helfen, die Quoten zu steigern.