Unis in Rheinland-Pfalz kehren zur Online-Lehre zurück

Eine Analyse habe gezeigt, dass potenzielle Einsparungen durch eine temporäre Schließung der Universität kaum ins Gewicht fielen, erklärt eine Sprecherin der Mainzer Uni. Sparen will die Uni etwa mit der Schließung von Bibliotheksbereichen zu Randzeiten und an Wochenenden. Außerdem werden alle Räume wie auch an den anderen befragten Hochschulen in Rheinland-Pfalz auf maximal 19 Grad geheizt.