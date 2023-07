Von Auszug bis Zeugnis: Was zum Ausbildungsstart wichtig ist

Nürnberg/Wernigerode (dpa/tmn) - . Die Ausbildung, das ist ein erster Schritt in Richtung Erwachsenenleben: arbeiten, das erste Geld und jede Menge Papierkram. Was muss vorher erledigt werden, was ändert sich sofort, was sollte man wissen? Ein Überblick von A bis Z.