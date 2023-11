„Wa-Wi-Wu-Methode“: Feedback geben mit Fingerspitzengefühl

Zunächst sollten Sie möglichst wertfrei schildern, was Sie gerade beobachten, am besten in Form von Ich-Botschaften. „Interpretieren Sie nicht und beschreiben Sie zunächst, was Sie sehen, hören oder fühlen“, rät die BGHW. Sagen könnte man zum Beispiel: „Ich habe heute Vormittag zufällig gesehen, dass Sie Ihren Beckengurt auf dem Gabelstapler beim Fahren nicht angelegt hatten.“