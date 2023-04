„War ok“ reicht nicht: Wie man richtig lobt

Auf diese Weise öffnet jeder den Blick für das Positive an seinem Gegenüber. Und man lernt, den Fokus auf das zu richten, was gut funktioniert, was man am anderen bewundernswert findet oder welche Verhaltensweisen man sich zum Vorbild nehmen kann. „Derjenige, der gelobt wird, erfährt nicht nur das schöne Gefühl gesehen und geschätzt zu werden“, sagt die Karriereberaterin. „Er oder sie erweitert auch den Blick auf sich selbst, der oft genug leider eher defizitär ist.“