Was Betroffene bei Problemen mit Elterngeld tun können

Dazu gehört laut Niko Nesselrath von Elterngeldhelden auch, die Situation in der jeweils zuständigen Elterngeldstelle auszuloten. Denn im Öffentlichen Dienst und damit auch in den Elterngeldstellen gibt es vielerorts Personalmangel. „Dieser Mangel an Fachkräften kann ebenfalls dazu führen, dass Elterngeldanträge nicht in angemessener Zeit bearbeitet werden“, so Nesselrath.