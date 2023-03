Was ist bei der Einkommensprognose für die KSK wichtig?

Rechtsanwalt Andri Jürgensen verweist in der Zeitschrift „Finanztipp“ (Ausgabe 4/2023) auf zwei Prognose-Methoden. Entweder man gibt den Gewinn des Vorjahres oder des Vorvorjahres an. Dann bestehe allerdings das Risiko, dass man zu hohe Beiträge zahlen muss, sollte es diesmal schlechter laufen, so Jürgensen. Als Alternative könnten Versicherte aber auch die Durchschnittswerte für die vergangenen vier oder fünf Kalenderjahre bilden. Ausreißer würden so nach oben und unten ausgeglichen.