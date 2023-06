Was macht eigentlich ein Berufsberater?

Mein Weg in den Beruf: Ich selbst bin ein gutes Beispiel dafür, wie man die Berufswahl nicht betreiben sollte. Ich hatte einen ganz naiven Berufswunsch, ich wollte Jet-Pilot werden. Wie bei den meisten anderen Bewerbern auch, reichte es aber aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Piloten. Ich habe dann vier Jahre als Panzeraufklärer bei der Bundeswehr gearbeitet, in der Annahme nach diesen vier Jahren zu wissen, was ich beruflich machen wollen würde. Natürlich war dem nicht so.