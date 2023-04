Was macht eigentlich ein Berufsbetreuer?

Ein großes Problem ist, dass die berufliche Tätigkeit der Betreuung dauerhaft und chronisch unterfinanziert ist. Eine Reform des Betreuungsrechts, die Anfang 2023 in Kraft trat, stellt neue Anforderungen an die Betreuung. In einer Zeit der explodierenden Preise kollidiert das mit einer stagnierenden Vergütungssituation. Das birgt die große Gefahr, dass der Beruf am Ende wieder unattraktiv wird.