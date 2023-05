Was macht eigentlich ein Locationscout?

Am Anfang lese ich das Drehbuch und unterhalte mich mit Regie, Kamera und Szenenbild darüber, was für einen Look der Film bekommen soll. Man muss versuchen in die Welt einzutauchen, in der sich der Film visuell bewegen soll. Es kann sein, dass man zuerst im eigenen Archiv nach geeigneten Drehorten sucht oder eine Internetrecherche macht. Manche Orte findet man nur durch Herumfahren oder Erfragen. Es geht bei dem Beruf sehr stark darum, die richtige Art der Suche herauszufinden - abhängig davon, was angefragt ist.